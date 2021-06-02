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Google перенесёт часть инфраструктуры YouTube в собственный облачный сервис

Google перенесёт часть инфраструктуры YouTube в собственный облачный сервис

Стало известно, что Google работает над переносом части инфраструктуры сервиса YouTube в свою облачную платформу.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на слова главы Google Cloud Platform Томаса Куриана (Thomas Kurian).

Несмотря на то, что в распоряжении Google имеется собственная облачная платформа, многие ключевые сервисы компании, такие как поисковая система и YouTube, по-прежнему используют отдельную инфраструктуру. Теперь же стало известно о работе Google над частичным переносом своего видеосервиса в облако. Это делается для увеличения доли компании на растущем рынке облачных вычислений, а также для снижения зависимости от рекламных доходов.

«Частью развития облака является то, что наши собственные сервисы используют его всё больше и больше, и это действительно так. Некоторые части YouTube перемещаются в Google Cloud», — сказал в беседе с журналистами Томас Куриан. Он также отметил, что сервис для корпоративных клиентов Google Workspace, ранее известный под именем G Suite, навигационное приложение Waze и сотрудники ИИ-подразделения DeepMind, в настоящее время опираются на облачную платформу компании.

Решение о частичном переносе YouTube в облако со временем поможет Google нарастить доходы в этом сегменте. Корпоративные клиенты компании будут охотнее соглашаться на использование Cloud Platform, видя, что Google использует облачный сервис для обработки своих критически важных рабочих нагрузок.

По итогам первого квартала этого года около 58% дохода Alphabet, которая является для Google материнской компанией, приходилось на категорию «Поиск Google и другое», куда входит связанный с онлайн-рекламой бизнес. За этот же период облачный сервис Cloud Platform принёс компании только 7% дохода, но при этом данное направление в квартале росло быстрее.

По материалам 3dnews.ru
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