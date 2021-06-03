В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны

Факт получения прививки и COVID-документа может быть полезен внутри страны. В Министерстве здравоохранения уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и обладателей иммунных сертификатов.

Как пояснили РБК-Украина в Министерстве цифровой трансформации, в планах правительства сделать еще и внутреннюю версию ковидного сертификата.

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«Правительство еще должно принять решение о том, когда и при каких обстоятельствах его будут использовать. Возможно, для посещения таких массовых мероприятий, как концерты», — рассказали в ведомстве.

Один из вариантов, который рассматривают в Министерстве здравоохранения — это применение COVID-сертификатов в регионах красной зоны. Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что это поможет сгладить экономический удар от локдауна.

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«Тогда мы уже не будем повально закрывать все общественные заведения. Если в заведении персонал привит или у них есть антитела, мы его не закроем и будем пускать туда вакцинированных людей. Если эпидемическая ситуация потребует закрытия торговых центров или общественного транспорта — мы их закроем для тех, кто не провакцинирован. Все эти примеры очень условны, но как-то так должно быть», — уточнил чиновник.

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По его словам, все эти «поблажки» будут прописаны в отдельном постановлении Кабмина не раньше июля. Но, вводя определенные преимущества, правительство будет исходить как минимум из темпов и масштабов вакцинации.

Напомним, чиновники уверяют, что украинский COVID-сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока.