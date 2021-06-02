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В каналах Амстердама тестируют беспилотные электрические лодки

В каналах Амстердама тестируют беспилотные электрические лодки

Амстердамский институт передовых решений для столицы и Массачусетский технологический институт сотрудничают над проектом под названием Roboat (сочетание слов «робот» и «лодка»), целью которого является разработка новых способов плавания по водным путям мира без человеческой руки за рулем.

Стефан ван Дейк, директор по инновациям в Амстердамском институте, сказал, что эта технология «очень актуальна в сложных портовых операциях, где много судов, кораблей, причалов и пирсов. Там вы действительно можете улучшить безопасность с помощью автономных систем, но также сделать ее более эффективной и перейти на круглосуточный режим».

На недавней демонстрации одна 4-метровая электрическая лодка проплыла мимо полной копии торгового судна «Амстердам» 18 века, показывая картину морского прошлого города и его будущего. Автономная лодка должна научиться маневрировать с помощью движения в каналах Амстердама, где полно частных лодок и круизов по каналам для туристов.


Фото: apnews.com

В роботах оранжевые винты и четыре двигателя, которые питаются от электрической батареи. Они могут ходить по воде со скоростью около 6 километров в час и способны работать в течение 12−24 часов, в зависимости от типа аккумулятора и загрузки.

Управление осуществляется удаленно с помощью компьютера, который обрабатывает данные с камер и датчиков, сканирующих участки вокруг судна, проявляя неподвижные и движущиеся объекты. Суда модульные, поэтому их можно легко адаптировать для различных целей — перевозки груза или пассажиров. Разработчики говорят, что им еще нужно от двух до четырех лет, чтобы усовершенствовать технологию самоуправления.

«Это главным образом потому, что мы хотим быть абсолютно уверенными в том, что сможем безопасно ориентироваться в каналах. Сейчас у нас есть автономность, но один из следующих шагов это убеждение, что мы можем на самом деле решить любую ситуацию, с которой мы можем столкнуться в каналах», — сказал один из разработчиков автономных лодок Рэнс Доорнбуш.

Существуют также определенные законодательные препятствия для того, чтобы самоходные лодки начали курсировать по каналам Амстердама. Разработчики работают над решением и этого вопроса. Например, камеры и сканеры лодок разработаны таким образом, чтобы не идентифицировать людей «в поле зрения», чтобы не иметь проблем с конфиденциальностью информации.

По материалам Телеканал 24
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