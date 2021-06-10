Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»

Увеличение прожиточного минимума и его привязка к средней зарплате в Украине, что предлагается законопроектом № 3515, приведет к росту многих показателей и расходов госбюджета в целом.
При этом экономика страны пока не готова к борьбе с бедностью. Об этом рассказал советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Украина 24».
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По его словам, есть «много подводных камней».
«Для того чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно обеспечивать высокий экономический рост, экономика должна расти на 5%», — отметил советник Президента.
Однако в 2021 году рост составит 4,5%, а этого недостаточно, «чтобы эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной».
При этом законопроект предлагает увеличить прожиточный минимум до 40% от средней зарплаты.
«Это означает, что мы быстро перейдем от 2200 грн в месяц к примерно 5500 грн, если учесть, что средняя зарплата в этом году — 13−13,5 тыс. грн. Будет значительное влияние на многие выплаты в Украине — штрафы, пеня, пенсия. С одной стороны — нужно будет увеличивать расходы госбюджета, с другой — идти на то, что будут увеличены выплаты по многим направлениям, например, подача заявлений в суд, различные сборы», — рассказал Устенко.
В то же время Украина уже давно должна была перейти с физиологического на социальный прожиточный минимум, который как минимум включает содержание жилья.
«Во всем мире считают социальный прожиточный минимум, мы считаем физиологический. Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический — трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы», — рассказал экономист Олег Пендзин.
Стоит отметить, что на сегодня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, для нетрудоспособных — 1769 грн в месяц.
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