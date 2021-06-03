Apple планирует открыть в Киеве прямое представительство в этом году, - глава Гостаможни

В этом году американская компания Apple планирует открыть прямое представительство в Киеве.
Об этом глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин сообщил в интервью изданию «Бабель».
По его словам, у Apple сейчас «много таможенных вопросов».
«О части проблем я и сам не знал. Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров. Такие телефоны выдают вместо сломанных. Когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как другие, хотя на самом деле — не такой», — сказал Рябикин.
Напомним, в апреле прошлого года компания Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Директором стал Роман Гуменюк. Конечный бенефициар — Apple Inc.
В сентябре на сайте Apple появилась вакансия аналитика аннотаций для команды голосового помощника Siri с пометкой «украиноязычный». Обязательными требованиями отметили отличное владение украинским и английским языками, а также умение распознавать их на слух.
В марте этого года на сайте компании Apple появился украинский поддомен. Правда, большинство информации на нем пока изложено на английском языке.
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