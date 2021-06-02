Украинский экспорт в этом году вырос более чем на четверть — Шмыгаль

С января по май 2021 года украинский экспорт вырос более чем на 25%, или почти на $ 5 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, в указанный период почти на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию и Великобританию.

«Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой отличный результат», — добавил Шмигаль.

Напомним, за январь-март 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года украинский импорт товаров увеличился на 11,0%, до 15,02 млрд долл., а экспорт — на 12,0%, до 13,71 млрд долл.