Украинский экспорт в этом году вырос более чем на четверть — Шмыгаль

С января по май 2021 года украинский экспорт вырос более чем на 25%, или почти на $ 5 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, в указанный период почти на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию и Великобританию.
«Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой отличный результат», — добавил Шмигаль.
Напомним, за январь-март 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года украинский импорт товаров увеличился на 11,0%, до 15,02 млрд долл., а экспорт — на 12,0%, до 13,71 млрд долл.
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