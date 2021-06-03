НБУ предоставил трем банкам 800 миллионов рефинансирования

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 800 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«04.06.2021 прошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 800 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых», — говорится в сообщении о результатах проведения тендера по поддержанию ликвидности банков.
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Какие именно банки получили рефинансирование — не сообщается.
Ранее в Минфине сообщали, что от момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.
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