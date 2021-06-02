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Турция заявила об обнаружении нового крупного месторождения газа

Турция заявила об обнаружении нового крупного месторождения газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом месторождении природного газа в Черном море, объем которого составляет 135 миллиардов кубических метров.

Об этом сообщает DW.

По словам Эрдогана, разведочное бурение показало, что объем залежей газа составляет 135 млрд кубических метров.

Буровые работы производились в районе газового месторождения «Сакарья», где в 2020 году уже были найдены залежи газа объемом до 405 млрд кубических метров.

Тогда Эрдоган объявил месторождение крупнейшим в истории страны и пообещал, что его эксплуатация начнется уже в 2023 году.

Напомним, первое турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih в июле 2020 года начало буровые работы в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

По материалам Економічна Правда
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