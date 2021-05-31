Межбанк: пятница прошла напряженно

Ситуация на валютном рынке в пятницу продолжила держать в определенном напряжении всех участников торгов. Причем, как по доллару, так и по евро.

По американской валюте стартовал межбанк с котировок по доллару 27,32/27,34 гривны и предложение весь день превышало спрос. Это отразилось как на котировках, так и на поведении клиентов, банков и НБУ. Покупатели не спешили скупать валюту, а отчаянно торговались. Они понимали — продавцов поджимает время и они будут готовы идти на уступки. Так и получилось. К 11 часам курс просел до 27,31/27,33 гривен за доллар, а к 12:00 опустился до 27,29/27,31. Продавцы все надеялись на Нацбанк, но он не выходил. Время шло — и продавцы дрогнули. Уже к обеду курс просел до 27,26/27,28 гривен с явной целью — идти к цели в 27,20 к концу дня. Продавцы нервничали, покупатели все больше «давили» и занижали свои «хотелки». После обеда Нацбанк все же созрел и вышел с выкупом доллара по 27,25 гривен. Купил он стандартные $ 20 млн и ушел. Как только он покинул межбанк — курс опять пошел вниз. В итоге — котировки замерли в пределах 27,24/27,26 гривен за доллар к концу сессии.

Не давал скучать участникам торгов и евро. Но уже по сугубо международным причинам. Валютные ралли пары евро/доллар продолжались и украинский межбанк был вынужден постоянно корректировать курс евро относительно гривны. Если начинались торги по евро с уровня 33,09/33,11 гривен, то к 14:00 котировки опустились до 33,00/33,03 гривен, а затем очень быстро взлетели до 33,18/33,20 к концу сессии. На момент написания статьи валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются и евро стоит порядка 1,2170 доллара.

Главные события 4 июня на валютном рынке:

Доллар подешевел еще на 8 копеек — с утренних 27,32/27,34 до 27,24/27,26 гривен к концу дня. А евро, после значительных скачков в течение сессии, в конечном итоге вырос на 9 копеек — с 33,09/33,11 до 33,18/33,20 гривен.

Нацбанк выходил на межбанк и купил $ 20 млн по 27,25 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3071 гривен, а официальный курс на 7 июня 2021 года установлен на уровне 27,2914 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,24 / 27,26

евро — 33,17 / 33,19

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2164 / 1,2166

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