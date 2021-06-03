В Украине выросли выплаты по больничным: в каком регионе платят больше всего

По итогам 4 месяцев 2021 года среднедневной размер пособия по больничным листам вырос на 15,2% в сравнении с тем же периодом 2020 года и составил 368,07 грн в среднем по стране, при этом в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 296,4 грн на Черниговщине и до 460,3 грн в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Пособие по временной потере трудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины с целью компенсации застрахованным лицам утерянного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19 заработка.

Его размер зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50 % средней зарплаты (стаж до 3 лет) и до 100 % (стаж – более 8 лет), а в случае самоизоляции – 50 % дохода независимо от продолжительности стажа.

По итогам четырех месяцев 2021 года среднедневной размер пособий по больничным листам вырос на 15,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 368,07 грн в среднем по стране.

При этом в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 296,4 грн на Черниговщине и до 460,3 грн в Киеве.

Также один из самых маленьких размеров среднедневного пособия по больничным в Сумской (300,3 грн), Волынской (302,1 грн), Житомирской (303,1 грн), Тернопольской (305,6 грн) и Кировоградской (308,2 грн) областях. Один из самых высоких – в Киевской (384,1 грн), Донецкой (385 грн), Запорожской (393,8 грн) и Николаевской (407,7 грн) областях.

Напомним, в связи с пандемией расходы Фонда по больничным листам стали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам І квартала 2021 года расходы Фонда по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8 % относительно того же периода прошлого года. Это привело к превышению объемов потребности в расходах фонда над доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет ФССУ.

Так, в І квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

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