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Новая почта запустила новый сервис для управления посылкой

Новая почта запустила новый сервис для управления посылкой

Отныне клиенты могут самостоятельно через сайт Новой почты управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки, – без обращений в контакт-центр.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

Как только посылка зафиксирована к отправке, клиенты получают сообщение в Viber или sms со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию с разных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.

Какие новые функции доступны клиентам:

  • продление срока хранения в случае автовозврата. Отныне можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправки через 3-5 дней;
  • переадресация отправления. Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в почтомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр;
  • перенос доставки. Дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные;

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  • возврат отправителю. Эта функция есть только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку;
  • отказ от посылки. Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправки может сделать отказ непосредственно на сайте;
  • подробное движение посылки. Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда выехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия;
  • возможность проложить маршрут к конкретному отделению. Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения;
  • детализированный счет оплаты. Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть, из чего состоит счет – доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и тому подобное.

Совершать любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторную аутентификацию.

Как это работает:

  • Клиент получает сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую строку – необходимо просто нажать «Поиск».
  • Чтобы воспользоваться дополнительными услугами, нужно нажать в верхнем углу справа «Меню» и выбрать нужную услугу.
  • Важно! Чтобы оплатить посылку, клиент должен ввести мобильный номер, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.

В будущем Новая почта планирует добавлять новые функции для управления посылками через сайт.

По материалам Finance.UA
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