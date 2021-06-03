SpaceX в следующем году сможет запускать ракеты с космодрома в океане

Первый океанский космодром SpaceX для ракеты-носителя Starship может быть готов уже в следующем году, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск. Он сказал, что космодром Деймос в настоящее время строится и что компания может использовать его для запуска ракет в 2022 году.
В прошлом году частная космическая корпорация приобрела две нефтяные вышки с намерением превратить их в стартовые и посадочные площадки для своего корабля следующего поколения, предназначенного для полетов на Луну и Марс. Они названы в честь двух спутников красной планеты: Фобоса и Деймоса.
Согласно NASA Spaceflight, SpaceX переместила Фобос в Паскагулу, штат Миссисипи, из порта Галвестон в начале этого года, чтобы его можно было переоборудовать для работы с космическими кораблями. Космодром Деймос строится в порту Браунсвилля в Техасе.
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