Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $31,7 трлн - PwC

Рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира за 12 месяцев, завершившихся в марте 2021 года, выросла на 48% и достигла рекордных $31,7 трлн.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования PwC.

Девяносто девять компаний, входящих в рейтинг, увеличили капитализацию.

Apple Inc. вернула себе первое место по рыночной стоимости, опередив Saudi Aramco (2-е место) и Microsoft Corp. (3-е место). Капитализация Apple в январе 2021 года достигла рекордных $2,4 трлн, отмечают в PwC.

Рыночная капитализация Tesla Inc. увеличилась с $96 млрд в марте 2020 года до $641 млрд в марте 2021 года – таким образом, подъем составил 565% и был максимальным среди 100 компаний рейтинга. Китайская платформа доставки еды Meituan показала второй по величине рост капитализации – 221%. China Mobile стала единственной компанией в рейтинге, рыночная стоимость которой по данным на март 2021 года снизилась.

Технологический сектор остался крупнейшим по капитализации ($10,5 трлн), отмечают в PwC. При этом во всех секторах, представленных в рейтинге, был отмечен значительный рост рыночной стоимости – от 25% до 75%. Наиболее успешными, помимо технологической отрасли, были циклические сектора экономики, в том числе промышленный и сырьевой, наименее эффективными – сферы здравоохранения, энергетики и ЖКХ.

США продолжают лидировать в рейтинге как по числу представленных в них компаний, так и по их совокупной капитализации. На долю 59 американских компаний, вошедших в рейтинг, пришлось 65% общей рыночной стоимости 100 компаний.

Капитализация американских компаний в рейтинге выросла за отчетный период на 57%. В случае китайских компаний рост составил 42%, европейских – 18%.

Великобритания опустилась на 10-е место с 5-го по числу входящих в рейтинг PwC компаний, поскольку из списка выбыли сразу три британские компании – HSBC, BP и GlaxoSmithKline.

В США произошло снижение их относительных позиций с точки зрения рыночной капитализации, и в настоящее время на долю США приходится 65% от общей рыночной капитализации 100 ведущих компаний мира (март 2020 года: 61%).