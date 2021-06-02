Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $31,7 трлн - PwC

Рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира за 12 месяцев, завершившихся в марте 2021 года, выросла на 48% и достигла рекордных $31,7 трлн.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования PwC.
Девяносто девять компаний, входящих в рейтинг, увеличили капитализацию.
Apple Inc. вернула себе первое место по рыночной стоимости, опередив Saudi Aramco (2-е место) и Microsoft Corp. (3-е место). Капитализация Apple в январе 2021 года достигла рекордных $2,4 трлн, отмечают в PwC.
Рыночная капитализация Tesla Inc. увеличилась с $96 млрд в марте 2020 года до $641 млрд в марте 2021 года – таким образом, подъем составил 565% и был максимальным среди 100 компаний рейтинга. Китайская платформа доставки еды Meituan показала второй по величине рост капитализации – 221%. China Mobile стала единственной компанией в рейтинге, рыночная стоимость которой по данным на март 2021 года снизилась.
Технологический сектор остался крупнейшим по капитализации ($10,5 трлн), отмечают в PwC. При этом во всех секторах, представленных в рейтинге, был отмечен значительный рост рыночной стоимости – от 25% до 75%. Наиболее успешными, помимо технологической отрасли, были циклические сектора экономики, в том числе промышленный и сырьевой, наименее эффективными – сферы здравоохранения, энергетики и ЖКХ.
США продолжают лидировать в рейтинге как по числу представленных в них компаний, так и по их совокупной капитализации. На долю 59 американских компаний, вошедших в рейтинг, пришлось 65% общей рыночной стоимости 100 компаний.
Капитализация американских компаний в рейтинге выросла за отчетный период на 57%. В случае китайских компаний рост составил 42%, европейских – 18%.
Великобритания опустилась на 10-е место с 5-го по числу входящих в рейтинг PwC компаний, поскольку из списка выбыли сразу три британские компании – HSBC, BP и GlaxoSmithKline.
В США произошло снижение их относительных позиций с точки зрения рыночной капитализации, и в настоящее время на долю США приходится 65% от общей рыночной капитализации 100 ведущих компаний мира (март 2020 года: 61%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривенВчера, 09:45 - 1029 19
Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрииВчера, 10:33 - 1786 8
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячПозавчера, 16:00 - 4513 7
Банкомат не вернул карту - что делатьВчера, 16:10 - 1218 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 12020 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 12020 5
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифовВчера, 10:06 - 2569 5
Как заменить водительское удостоверение в «Дії»Вчера, 08:45 - 2144
ПФУ назвал средний размер апрельского повышения пенсийВчера, 11:00 - 1265
Расширили перечень признаков безнадежной задолженностиВчера, 14:00 - 1240
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 508
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 594
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 812
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1977 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1972 7