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Киев изменил правила вакцинации через «Дію»

Киев изменил правила вакцинации через «Дію»

Процесс вакцинации от коронавируса через «Дію» в киевском Международном выставочном центре изменят для того, чтобы минимизировать очереди в ближайшие выходные. В частности, власти разделят поток жителей столицы.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает ее пресс-служба КГГА.

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«Мы разграничили потоки людей, которые придут на прививки. Первый — для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй — для тех, кто также записан в «Дії», но приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться приглашения, либо вакцинироваться в порядке «живой очереди», — говорит Поворозник.

Те граждане, которые имеют приглашение, должны будут показать СМС-сообщение, где указана дата, время и номер бригады вакцинации. Если человек опоздает, он сможет вакцинироваться в порядке живой очереди.

Он напомнил, что желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения регистрации в приложении «Дія» и желательно — копию декларации с врачом, если она подписана.

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По материалам The page
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