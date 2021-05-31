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Скандинавский фонд останавливает инвестиции в Украину из-за нарушения договоренностей Кабмином

Скандинавский фонд останавливает инвестиции в Украину из-за нарушения договоренностей Кабмином

Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о прекращении инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на «зеленую» энергию в виде акциза.

Нужное заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня.

«NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаться правительством Украины», — говорится в заявлении.

Основной причиной такого решения стали планы Кабинета Министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии.

К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе по оплате произведенной «зеленой» энергии.

«NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает „зеленый“ тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это негативно отражается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще к 10 инвесторам в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По материалам РБК-Украина
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