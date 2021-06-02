Google снова запустит рекламу криптобирж и криптовалютных кошельков

Корпорация Google возвращает возможность рекламировать криптовалютные биржи и кошельки для криптовалют.
Об этом сообщается в обновленных правилах компании, передает Bitcoin.com.
В издании отмечают, что возможность рекламировать криптовалютные биржи вернется с 3 августа 2021 года, однако пока только в США.
При этом для желающих рекламировать свой продукт будут действовать более строгие правила.
В частности, биржи нужно регистрировать в агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Такое требование ввели из-за того, что биржи предоставляют финансовые услуги.
Кроме этого, необходимо соблюдать все правила Google по рекламе финансовых продуктов.
В то же время реклама ICO все еще запрещена. Также запрещена реклама проектов DeFi.
Напомним, в марте 2018 года компания Google объявила о запрете рекламы любых криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO.
По информации Google, это решение связано с защитой потребителей от возможного вреда в сфере криптовалют и других высокорисковых инструментов, при этом в компании оговорились, что не знают, какое будущее ждет рынок криптовалют.
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