Украинцы платят, а облгазы - нет: долг газсбытов приближается к 10 миллиардам

Облгазы, несмотря на отсрочку оплаты, увеличили просроченную задолженность перед Оператором ГТС Украины за газ для собственных производственно-технологических расходов, за февраль оплатив менее 1,3% от начисленной суммы.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе ООО «Оператор ГТС Украины».
Вскоре сумма к уплате для облгазов достигнет 10 млрд грн. При этом украинцы исправно платят тариф на распределение облгазам объемом примерно 2 млрд грн ежемесячно.
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«29 мая закончилось действие 90-дневной отсрочки платежей в связи с постановлением регулятора № 235 (для обл- и горгазов) за образовавшиеся отрицательные небалансы в феврале 2021 года. Облгазы должны были рассчитаться с Оператором ГТС Украины за газ, который отобрали из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), за 12 дней февраля (с даты действия постановления) в размере 1,5 млрд грн. Но уровень расчета составляет менее 1,3%», — отмечают в компании.
Там говорят, что такая динамика вызывает обоснованные сомнения относительно погашения аналогичной задолженности за март, срок которой наступает в июне 2021 года.
Долг. Сейчас облгазы должны заплатить Оператору почти 10 млрд грн за газ для ПТР. Из них:
В феврале и марте 2021 года уровень отборов газа облгазами на собственные производственные нужды увеличился в семь раз по сравнению с январем. Всего за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС более 1 млрд кубометров газа для ПТР.
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