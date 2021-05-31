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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и через службу онлайн-объявлений Facebook Marketplace.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.

«Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные. В современной цифровой экономике данные не должны использоваться таким образом, чтобы искажать конкуренцию», — заявила вице-президент Е К Маргрет Вестагер.

По материалам РБК-Украина
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