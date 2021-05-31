Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и через службу онлайн-объявлений Facebook Marketplace.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.
«Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные. В современной цифровой экономике данные не должны использоваться таким образом, чтобы искажать конкуренцию», — заявила вице-
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривен8 ч. назад - 784 14
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 3836 6
Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрии7 ч. назад - 1011 5
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифов7 ч. назад - 1529 4
Глава Минфина о транше МВФ: Выживем и так5 ч. назад - 649 3
Илон Маск снова обрушил курс Bitcoin7 ч. назад - 7782 2
Как заменить водительское удостоверение в «Дії»9 ч. назад - 1543
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифов7 ч. назад - 1529 4
ПФУ назвал средний размер апрельского повышения пенсий7 ч. назад - 1007
Динамика цен на квартиры в Киеве, Львове и Одессе (инфографика)Вчера, 17:02 - 956
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 486
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 584
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 799
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1959 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1960 7