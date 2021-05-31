Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и через службу онлайн-объявлений Facebook Marketplace.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.