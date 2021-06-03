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Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной и обратной зарядкой

Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной и обратной зарядкой

Согласно последним известным данным, компания Apple готовит к выпуску версию планшета iPad Pro с поддержкой беспроводной зарядки.

Чтобы интегрировать эту технологию в новые модели, будет использоваться стеклянная тыловая панель вместо алюминиевой. Кстати, последние модели ipad Pro компания представила совсем недавно. И они работают на новом чипе Apple M1, который установлен также в последних компьютерах Mac.

Компания сейчас тестирует систему зарядки с магнитным креплением для нового ipad Pro. Аналогичную беспроводной зарядке MagSafe в смартфонах серии iPhone 12, которую представили осенью 2020 года.

Apple также может добавить в новые планшеты ipad Pro поддержку технологии обратной беспроводной зарядки, через которую пользователи смогут заряжать другие устройства, скажем беспроводные наушники. Тем не менее, стоит отметить, что Apple до сих пор не выпустила устройство, которое бы имело технологию обратной беспроводной зарядки.

Новая модель iPad Pro, скорее всего, появится на рынке в 2022 году. А вот в этом году следует ждать выхода обновленного планшета iPad mini с более тонкими рамками вокруг экрана, новый iPad Air и новый доступный iPad. Последние два должны быть обновленными версиями моделей 2020 года. А вот iPad mini компания Apple не выпускала еще с 2019 года, и пока что не понятно, будет ли она его вообще выпускать, поскольку на него может быть низкий спрос.

По материалам Pingvin Pro
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