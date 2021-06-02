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Twitter запустил подписку с эксклюзивными функциями

Twitter запустил подписку с эксклюзивными функциями

Социальная сеть Twitter объявила в четверг о запуске подписного сервиса Twitter Blue с эксклюзивными функциями, передает CNBC.

Пока сервис доступен только пользователям в Канаде и Австралии. Стоимость ежемесячной подписки составляет 3,49 и 4,49 местных долларов соответственно.

Пользователи Twitter Blue получат функцию отмены твита. Это позволит установить настраиваемый таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить. Также у пользователей сервиса появится папка с закладками, где пользователи смогут упорядочивать сохраненные твиты. Им будет доступен специальный режим чтения для длинных тредов и возможность выбора цветовой темы приложения.

Отмечается, что это первая попытка Twitter серьезно диверсифицировать свои доходы. Пока 86% выручки соцсеть получает от рекламы.

Компания надеется достичь отметки в 315 млн платных пользователей и удвоить свой годовой доход до $7,5 млрд к концу 2023 года.

По материалам НВ
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