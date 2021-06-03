Какие страны будут открыты для украинцев после введения Covid-паспортов: ответ МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения Covid-паспортов. Самая открытая страна для украинских туристов — Турция.

Об этом он рассказал в эфире «Сніданку з 1+1».

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По его словам, не нужно драматизировать требование ПЦР-теста, это не то, что блокирует путешествия.

«Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований. Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом у нас будет больше условий для путешествий, чем в прошлом году», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что в Турции этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия.

По его словам, цифровой Covid-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза.

«Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение», — говорит Кулеба.