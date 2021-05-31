Мировой рынок M&A стремительно растет третий месяц подряд

Глобальная активность в сфере слияний и поглощений (M&A) достигла рекордного уровня третий месяц подряд в мае.

Как сообщает Reuters, этому способствовали низкие процентные ставки, резкий рост акций и высокий интерес к заключению сделок в секторах, которые получили импульс от пандемии COVID-19.

Согласно данным Refinitiv, общая стоимость незавершенных и завершенных сделок, объявленных за период с января по май, достигла $2,4 трлн, что является рекордным показателем. В прошлом месяце было зарегистрировано сделок на сумму $532,9 млрд, что является максимальным показателем за май.

За пять месяцев было заключено 428 сделок на сумму более $1 млрд по сравнению со 131 за аналогичный период прошлого года.

В Соединенных Штатах в этом году объем сделок слияний и поглощений составил $1,3 трлн, а в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе – $411 и $387 млрд соответственно.

Аналитики заявили, что крупнейшие в мире частные инвестиционные компании привлекли крупные суммы капитала за последние несколько лет, что способствовало резкому росту активности в сфере слияний и поглощений.

Слияния Warner Media и Discovery, принадлежащих AT&T, где работают такие сети, как HGTV и TLC, является крупнейшей сделкой года, поскольку корпоративная стоимость новой объединенной компании составляет более $120 млрд.

Технологический сектор, на который приходится большая часть объемов сделок каждый квартал, продолжал лидировать и в этом году – в этом секторе было объявлено о сделках на сумму $503 млрд. Объемы слияний и поглощений в промышленном секторе составили $255,1 млрд, а объем финансовых услуг – $250 млрд.

Сделки с компаниями с пустыми чеками или SPAC также достигли рекордных $348 млрд в период с января по май.

Блейк Хатчинсон, генеральный директор Flippa.com, сказал, что ожидает, что активность в сфере слияний и поглощений будет оставаться высокой до конца года.

«Нет никаких свидетельств сенсационных изменений в рыночных условиях в ближайшем будущем. Я чувствую, что слияния и поглощения в сфере пищевых продуктов и напитков и электронной розничной торговли после консолидации будут процветать», – сказал он.