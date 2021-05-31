Межбанк: стоит ли ждать значительного обвала котировок

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:
1. Завершение рабочей недели и период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. Сработает эффект окончания недели и деловая активность клиентов несколько снизится. По нашим прогнозам, статистика торгов 4 июня не превысит $ 110−120 млн при заключении до 410−460 сделок. Часть «дочек» иностранных компаний, наблюдая проседание котировок и не желая играть в курсовую рулетку, начнет более активно скупать валюту для вывода дивидендов;
2. Действия Нацбанка. Регулятор несколько «удивил» всех участников торгов, выйдя на торги в среду с покупкой доллара и этим частично удержав курс американской валюты от падения. И теперь каждый день участники торгов будут ожидать его реакции на происходящее на межбанке. По факту, если Нацбанк продолжит появляться на межбанке с интервенциями — его ценники и будут во многом формировать курс по дню;
3. Поведение крупных игроков и спекулянтов. У крупных игроков сейчас две задачи. Первая – обеспечить свои хозяйственные операции первой декады месяца (текущие проплаты за сырье и материалы, оплату аренды и выплату зарплаты за прошлый месяц
А вот у спекулянтов все сейчас достаточно интересно. С одной стороны — началась явная попытка игры «на понижение» и они хотят этим активно воспользоваться. С другой стороны — продавцы валюты экспортеры психологически «не готовы» к серьезному обвалу котировок и особого «горючего» в виде массированных продаж валюты для укрепления гривны — пока тоже не обеспечивают. Отсюда- для спекулянтов основным форматом остается работа «в две стороны», которая при теперешнем рынке и спредах — не дает им больших заработков. При этом, спекулянты готовы к активной работе при малейшей возможности. Был бы реальный конечный покупатель или продавец валюты.
Элемент интриги по дальнейшему курсообразованию сохранится, но ажиотажа с учетом предстоящих выходных на валютном рынке мы сегодня не прогнозируем. Продолжится «перетягивание курсового каната» между крупными покупателями и продавцами. Значительного обвала котировок в течение дня мы не ожидаем, так как любое существенное проседание курса вызовет выход на торги покупателей с отложенным спросом. Они выжидают «дна» по курсу и внимательно следят за происходящим на межбанке. Не будет сдерживать себя и Нацбанк, который уже выходил на торги в эту среду и выйдет снова в случае потенциального большого падения котировок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 27,25−27,45 грн, евро — коридор 32,95−33,35 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,31 / 27,33
евро — 33,08 / 33,11
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