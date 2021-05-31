Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

Об этом сообщает оператор транспортной системы королевства Energinet.

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — говорится в заявлении.

Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь придется приостановить строительство Baltic Pipe на неопределенный срок.

Заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба.

«Но мы полностью привержены минимизации влияния как на людей, так и на природу, а также обеспечению хороших условий для охраняемых видов во время и после строительства Baltic Pipe», — добавила она.

Справка Finance.ua:

4 мая 2020 года в Польше дали старт строительству Baltic Pipe. Об этом объявил по национальному ТВ президент страны Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в результате газ сможет получать и Украина.

Проект Baltic Pipe предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство Польша планировала до 1 октября 2022 года.