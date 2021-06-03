Уровень продаж NFT за месяц упал на 90% (исследование)

Самыми популярными NFT для приобретения остаются коллекционные предметы, однако сам уровень продаж токенов за месяц упал на 90%.
Об этом свидетельствует исследование сайта о криптовалютах Protos.
Пик продаж на рынке NFT был достигнут 3 мая, когда за один день продали токенов на $102 млн, а за неделю – на $170 млн. Но уже с 26 мая по 2 июня было заключено сделок всего на $19,4 млн, то есть на 90% меньше.
Самыми популярными NFT для приобретения остаются коллекционные предметы, их за неделю продали на $9,2 млн (почти 50% от всех продаж). Зато в отдельных категориях почти вообще ничего не продается.
При этом количество активных NFT-кошельков также уменьшилось: с более 12 000 на пике до всего 3900 по состоянию на 2 июня (почти на 70% меньше).
Невзаимозаменяемый токен (NFT) – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален. Токен представляет собой своеобразный сертификат уникальности цифрового объекта и чаще всего применяется как подтверждение владения цифровым искусством, например картиной, фотографией, видео, GIF-анимацией и другим объектам диджитал-арта. Цифровые активы хранятся в блокчейне.
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