Уровень продаж NFT за месяц упал на 90% (исследование)

Самыми популярными NFT для приобретения остаются коллекционные предметы, однако сам уровень продаж токенов за месяц упал на 90%.

Об этом свидетельствует исследование сайта о криптовалютах Protos.

Пик продаж на рынке NFT был достигнут 3 мая, когда за один день продали токенов на $102 млн, а за неделю – на $170 млн. Но уже с 26 мая по 2 июня было заключено сделок всего на $19,4 млн, то есть на 90% меньше.

Самыми популярными NFT для приобретения остаются коллекционные предметы, их за неделю продали на $9,2 млн (почти 50% от всех продаж). Зато в отдельных категориях почти вообще ничего не продается.

При этом количество активных NFT-кошельков также уменьшилось: с более 12 000 на пике до всего 3900 по состоянию на 2 июня (почти на 70% меньше).

Невзаимозаменяемый токен (NFT) – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален. Токен представляет собой своеобразный сертификат уникальности цифрового объекта и чаще всего применяется как подтверждение владения цифровым искусством, например картиной, фотографией, видео, GIF-анимацией и другим объектам диджитал-арта. Цифровые активы хранятся в блокчейне.