Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов выросла до рекорда

Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов по итогам первого квартала 2021 года достигла $22,75 млрд, что стало новым рекордом. По сравнению с тремя предыдущими месяцами показатель вырос на 1%, подсчитали аналитики TrendForce.
Лидером данного рынка остается TSMC, чья доля в первой четверти 2021 года составила 55%, а выручка от фаундри-услуг – $12,9 млрд (+2% в квартальном исчислении).
На второй позиции осталась Samsung с показателями 17% и $4,1 млрд соответственно.
Топ-3 замкнула компания UMC, на которую пришлось 7% рынка контрактного производства полупроводниковой продукции.
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Как отмечает телеканал CNBC, на который ссылается DailyComm, чипы используются повсеместно – от автомобилей и игровых консолей до стиральных машин и электрических зубных щеток. Они являются неотъемлемой частью мировой экономики и жизненно важны для многих крупнейших отраслей промышленности. Однако на рынке микросхем наблюдается острый дефицит, который, по мнению производителей, может продлиться до 2023 года.
В исследовании указано, что основными драйверами роста доходов TSMC являются чипы, изготавливаемые по 7 -, 12-и 16-нм технологическим процессам. Продажи 7-нм продуктов продолжают стабильно расти благодаря заказам от AMD, MediaTek и Qualcomm.
У Samsung выручка от предоставления услуг контрактного производства чипов в январе-марте 2021 года упала на 2% из-за прекращения работы завода в Техасе в связи с непогодой.
В TrendForce ожидают, что во втором квартале 2021 года 10 крупнейших чипмейкеров увеличат совокупную выручку на 1-3% по сравнению с первой четвертью благодаря тому, что цены на полупроводниковые пластины и спрос на рынке продолжают расти.
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