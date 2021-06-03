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Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов выросла до рекорда

Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов выросла до рекорда

Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов по итогам первого квартала 2021 года достигла $22,75 млрд, что стало новым рекордом. По сравнению с тремя предыдущими месяцами показатель вырос на 1%, подсчитали аналитики TrendForce.

Лидером данного рынка остается TSMC, чья доля в первой четверти 2021 года составила 55%, а выручка от фаундри-услуг – $12,9 млрд (+2% в квартальном исчислении).

На второй позиции осталась Samsung с показателями 17% и $4,1 млрд соответственно.

Топ-3 замкнула компания UMC, на которую пришлось 7% рынка контрактного производства полупроводниковой продукции.

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Как отмечает телеканал CNBC, на который ссылается DailyComm, чипы используются повсеместно – от автомобилей и игровых консолей до стиральных машин и электрических зубных щеток. Они являются неотъемлемой частью мировой экономики и жизненно важны для многих крупнейших отраслей промышленности. Однако на рынке микросхем наблюдается острый дефицит, который, по мнению производителей, может продлиться до 2023 года.

В исследовании указано, что основными драйверами роста доходов TSMC являются чипы, изготавливаемые по 7 -, 12-и 16-нм технологическим процессам. Продажи 7-нм продуктов продолжают стабильно расти благодаря заказам от AMD, MediaTek и Qualcomm.

У Samsung выручка от предоставления услуг контрактного производства чипов в январе-марте 2021 года упала на 2% из-за прекращения работы завода в Техасе в связи с непогодой.

В TrendForce ожидают, что во втором квартале 2021 года 10 крупнейших чипмейкеров увеличат совокупную выручку на 1-3% по сравнению с первой четвертью благодаря тому, что цены на полупроводниковые пластины и спрос на рынке продолжают расти.

По материалам Mind
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