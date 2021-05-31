Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрии

Двенадцать лет тому назад еще никто не знал значение слова «криптовалюта». Всего 5 лет назад она ассоциировалась только с Bitcoin.

В 2021 году существует около 2300 разновидностей цифровых валют. Данный способ оплаты уверенно движется в оффлайн и претендует на статус полноценного вида платежей, наряду с фиатными валютами.

Изначально криптофинансы задумывались как демократичный и открытый вид платежей, выступающий альтернативой централизованным финансовым системам.

Хотя пока с этим и непросто, крупные мировые лидеры проявляют все больший, но все еще осторожный интерес к крипте. Корпорации и фонды, как Morgan Stanley, активно диверсифицируют свои инвестиционные портфели криптовалютами. MS рассматривает возможность инвестирования в криптовалюту $150 млрд, а MicroStrategy в марте приобрела ВТС еще на $15 млн и общая сумма инвестиций компании достигла $2,186 млрд.

Также, тенденции задают мировые гиганты как Amazon, Google, Microsoft, PayPal. Так, недавно Джеф Безос заявил о возможности оплачивать покупки на платформе Bitcoin через «Purse.io», в то время как международный G-поисковик обновил API для работы с платежными системами и добавил криптовалюту как способ цифровой оплаты. А операционную систему Windows и решения X-box тоже можно приобрести за цифровые монеты.

Американцы активно внедряют «крипту» в р2р-переводах: клиенты PayPal из США могут использовать для платежей Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Почему стоит задуматься о криптовалютных способах оплаты?

Согласно прогнозам исследовательской организации (Juniper Research), объем трансграничных криптовалютных платежей в ближайшие 4 года увеличится в 25 раз — до $4,4 трлн в 2024.

Соответственно, внедрить подобное решение означает стать на шаг впереди конкурентов. На финтех просторах также появилась информация о том, что системы электронных платежей Samsung Pay и Google Pay добавят инструменты для работы с криптовалютой, хотя производители пока не дали официальных комментариев на этот счет.

Расширить свою аудиторию. Так, международная платёжная система Mastercard объявила о планах реализовать в 2021 году поддержку некоторых криптовалют в своей сети, опираясь на внутреннее исследование, которое показало, что около 40% потребителей из 18 стран мира планируют использовать «крипту» в качестве средства платежа уже в следующем году.

Среди респондентов, 77% молодых людей заинтересованы в том, чтобы узнать больше информации о цифровых активах. Это прямая возможность «добыть» себе самых прогрессивных клиентов. Яркий пример, приложение crypto.com, который получил членство в PS “VISA”.

Несмотря на высокую волатильность, из-за отсутствия гарантий поддержки государствами и других плюшек «фиатных» денег, криптоплатежи – это свобода: здесь абсолютно равны как клиент из Сингапура, так и из Венесуэлы, а также ощутимо более низкие комиссии, в сравнении с традиционными платежными системами, особенно на крупных суммах.

Что касается b2c-рынка, то для примера, в Италии онлайн-шоппинг с оплатой Bitcoin более популярен, чем Visa, Mastercard и American Express.

Не менее яркий пример из ОАЭ: блокчейн-стартап Arabian Chain Technology анонсировала запуск собственной цифровой валюты DubaiCoin как платежного средства в магазинах Дубая оффлайн и онлайн.

Сотни торговых точек уже используют решение DubaiPay, поэтому также рассматривается интеграция DubaiCoin в эту локальную платежную систему. Мировые фастфуд гиганты KFC и BurgerKing, уже также принимают криптоплатежи. По данным Сoinmap.org по состоянию на май 2021 в мире существует 22 271 точка приема платежей от ритейл-точек до кафе и криптоматов.

Какие же сложности на пути уменьшения волатильности криптовалют и их полноценного внедрения?

Увеличить ликвидность цифровых валют поможет создание понятных экосистем вокруг них, а также увеличение цифровой грамотности населения. Так, в упомянутом мной выше опросе от MasterCard, 77% опрошенных респондентов высказали заинтересованность в том, чтобы узнать больше информации о цифровых активах, а 75% из них согласны с тем, что они использовали бы крипту, если бы понимали ее лучше.

Соответственно, прогресс начнется с повышением уровня ИТ и цифровой грамотности населения.

Еще одним важным аспектом является законодательная регуляция. Она выступает как драйвером волатильности, также может и привести к укреплению позиций «крипты».

Например, в Сингапуре уже год действует полноценное законодательное регулирование криптокомпаний и валют, а также регистрация в системе MAS и получение лицензий на осуществление деятельности.

В Эстонии и других прибалтийских странах разработано отдельное криптозаконодательство, которое успешно функционирует и делает эти страны «раем» для подобного рода операций.

В то же время, президент швейцарской федерации блокчейна Хайнц Тэннлер обещает одну из самых передовых нормативно-правовых баз в мире в 2021 году.

К выгодным с точки зрения налогообложения и операций с цифровыми валютами могу отнести Мальту, Австрию, Люксембург и Швейцарию: все они активно адаптируют законодательство и разрабатывают налоговые нормы для полноценного циркулирования криптовалют.

Могу ответственно заявить, что пока в Евросоюзе одно из самых дружелюбных отношений к «крипте» и цифровым активам в целом: например, Швеция закончила тестирование цифровой кроны, а в прогрессивной Германии такие финансовые активы не подлежат налогообложению, но при этом считаются частной собственностью, что делает страну криптовалютной налоговой гаванью. Да и в самом ЕС подумывают о едином цифровом евро.

В Китае же, наоборот, власти всячески купируют криптодеятельность, блокируя биржи, запрещая майнинг и владение активами за рубежом. Подобная политика поднебесной значительно повлияла на курс ВТС в первом квартале текущего года.

Что касается США, новое законодательство (согласно которому банкам разрешают открывать криптовалютные счета и хранить средства клиентов в криптовалюте), — это настоящий прорыв. И, скорее всего, подобное будет в Европе в скором времени.

Также ведущие блокчейн-компании стали нанимать экс-чиновников и сотрудников финансовых регуляторов для оптимизации своей деятельности. Например, в марте советником криптобиржи Binance был назначен бывший сенатор США от штата Монтана Макс Бокус. Знаковый и переход бывшего главы Комиссии по товарным и сырьевым фьючерсам (CFTC) Кристофер Джанкарло в совет директоров блокчейн-платформы BlockFi. Такие действия говорят о желании компаний развивать американский крипторынок.

Прогнозы развития криптоиндустрии

В целом, цифровизация способов оплаты неизбежна, как и глобальные изменения, предрекаемые футурологами — весь мир изменится и «оцифруется».

В промышленности, авиа-технологиях, космической отрасли мы уже видим, как роботы и технологии вытесняют людей. Также и в финансовой сфере: передовые страны не хотят терять прибыль и со своей стороны максимально быстро стараются адаптировать законодательные нормы.

Но, я убеждена, что для полномасштабной замены классических денег нужны несколько факторов: за ними должно стоять что-то реальное, технологии должны прочно войти в повседневную жизнь, а цифровые деньги должны быть легко применимы в повседневной жизни.

Пока ни одно государство не готово отказаться от эксклюзивного права эмитировать банкноты. Можно сказать, что велика вероятность того, что криптовалюты займут нишу между золотом и классическими валютами: как инструментами для накопления средств и биржевых операций.

Так, 24 мая стало известно, что основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио владеет Bitcoin. По словам небезызвестного инвестора, в нынешних условиях главная криптовалюта выглядит более привлекательным средством сбережения, чем золото.

Также в этот день, еще один крупный игрок – Goldman Sachs признал Bitcoin классом активов, который проходит фазу принятия и уже начал формирование отдела торговли криптовалютой.

Цифровым активам еще предстоит долгий путь становления и формирования понятной и доступной экосистемы для еще большего проникновения в оффлайн.

Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers