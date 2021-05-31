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Укрзализныця подала в суд на Нацслужбу здоровья из-за долга в 19 миллионов гривен

Укрзализныця подала в суд на Нацслужбу здоровья из-за долга в 19 миллионов гривен

«Укрзализныця» подала в суд на Национальную службу здоровья из-за невыплаты 19 миллионов гривен железнодорожным больницам.

Как сообщили в компании, по состоянию на начало июня задолженность перед «Укрзализныцей» составляет 19 миллионов гривен.

«Не были оплачены средства за предоставленные больницами услуги за март, апрель, май. Тем самым работники и медицинский персонал, которые добросовестно выполняли свои обязанности, рискуя жизнью, не могут получить дополнительную оплату, которая им принадлежит по праву», — заявили в пресс-службе компании.

Как отметили в УЗ, железнодорожные больницы — единственные отраслевые медучреждения, который осуществляют прием больных коронавирусом и за свой счет модернизировали отделение без финансовой поддержки COVID-фонда. За время эпидемии в них лечили 2428 пациентов с коронавирусом.

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По материалам suspilne.media
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