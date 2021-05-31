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Германия окончательно прекратила добывать уран

Германия окончательно прекратила добывать уран

С 1 июня 2021 года Германия завершила 30-летнюю программу по сворачиванию производства урана.

Об этом сообщает uatom.org.

Последняя партия, которая содержит 19,5 тонны смеси воды и оксида урана, покинула территорию предприятия Wismut GmbH в городе Кенигштайн 1 июня.

Плановая добыча урана в Германии завершилась еще в 1990 году, но до сих пор шел процесс свертывания, который осуществлялся под контролем Евратома и МАГАТЭ.

До 1990 года Германия была четвертой страной в мире по объему производства урана. С 1946 года около 216 350 тонн было поставлено только в СССР. Он использовал радиоактивный элемент в своей ядерной программе.

С 1991 года Wismut GmbH занималась реабилитацией территории, пострадавшей в результате производства и консервации мощностей. На это правительство выделило около 6,8 млрд евро.

По материалам Зеркало Недели
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