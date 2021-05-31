Германия окончательно прекратила добывать уран

С 1 июня 2021 года Германия завершила 30-летнюю программу по сворачиванию производства урана.
Об этом сообщает uatom.org.
Последняя партия, которая содержит 19,5 тонны смеси воды и оксида урана, покинула территорию предприятия Wismut GmbH в городе Кенигштайн 1 июня.
Плановая добыча урана в Германии завершилась еще в 1990 году, но до сих пор шел процесс свертывания, который осуществлялся под контролем Евратома и МАГАТЭ.
До 1990 года Германия была четвертой страной в мире по объему производства урана. С 1946 года около 216 350 тонн было поставлено только в СССР. Он использовал радиоактивный элемент в своей ядерной программе.
С 1991 года Wismut GmbH занималась реабилитацией территории, пострадавшей в результате производства и консервации мощностей. На это правительство выделило около 6,8 млрд евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроекВчера, 10:04 - 10431 13
Рада ввела налог для интернет-гигантовВчера, 13:01 - 1524 12
«Оператор ГТС Украины» рассказал, сколько стоит содержание транзитной трубыВчера, 16:15 - 596 4
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 1869 3
Непригодная военная база за 5 миллионов: СБУ разоблачила схему на строительствеВчера, 12:15 - 481 2
Межбанк: доллар и евро обваливаются — что будет дальшеВчера, 10:50 - 11295 2
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроекВчера, 10:04 - 10431 13
Евросоюз меняет правила ввоза наличных денегВчера, 14:02 - 5665
Могут ли отобрать жилье за чужие долгиВчера, 08:00 - 2035
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 1869 3
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 385
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 547
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 756
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1908 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1888 7