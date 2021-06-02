Как изменились доходы украинцев во время пандемии — опрос

Более половины экономически активных граждан Украины не претерпели никаких изменений в работе во время пандемии Covid-19 и продолжают работать, как и раньше.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова 21−26 мая.

Какие изменения происходили в режиме:

53% указали на отсутствие каких-либо изменений;

14% полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы;

7% — полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы;

6% — ушли в частично оплачиваемый отпуск;

2% — ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск;

9% — ушли в неоплачиваемый отпуск;

4% — во время пандемии потеряли работу.

Изменения в работе работников разных сфер:

работники государственного и частного секторов экономики примерно одинаково часто отвечают, что не почувствовали изменений в режиме их работы (соответственно 52,5% и 56%);

работники государственного сектора заметно чаще, чем частного, отвечают, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (соответственно 26% и 10%);

работники же частного сектора чаще, чем государственного, отвечают, что ушли в неоплачиваемый отпуск (соответственно 11% и 5%) и что они потеряли работу (соответственно 4% и 0,3%).

Изменилась заработная плата:

54% представителей экономически активного населения отметили, что она не изменилась;

37% – что она уменьшалась;

3% – что она выросла.

На уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%), отмечают, что она не изменилась — соответственно 52% и 67%, что она выросла — соответственно 3% и 4%.

Об уменьшении зарплаты говорят 61% тех, кто работает на временной основе, и примерно вдвое меньше (31%) тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 31% и 62% заявили, что их зарплата не изменилась, соответственно 0,7% и 3% — что она стала больше).

Отношение к дистанционной работе. 14% представителей экономически активного населения заявили, что хотят работать дистанционно (негативно к дистанционной работе отнеслись 73% экономически активных респондентов, еще 12% не определились).

Чаще всего к дистанционной работе положительно относятся те, кто во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство из них (56%) не хотят работать дистанционно. Среди тех, кто отвечает, что перешел на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы — соответственно 22% и 69%, среди тех, кто во время пандемии ушел в полностью оплачиваемый длительный отпуск — соответственно 17% и 79%, ушел в частично оплачиваемый отпуск — соответственно 13% и 75%, ушел в неоплачиваемый отпуск — соответственно 12% и 70,5%, потерял работу — соответственно 11% и 60%, среди тех, кто не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше — соответственно 10% и 80%.

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