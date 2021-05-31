AMC, которая была на грани банкротства, теперь стоит больше половины компаний из списка S&P 500

Стремительный рост акций сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc вывел ее в ряды самых ценных компаний мира.

Как сообщает Bloomberg, компания прошла путь от маленькой капитализации до большой всего за несколько месяцев. Акции AMC в среду подорожали на 95%, что привело к росту ее рыночной капитализации до $31,3 млрд, это делает компанией более ценной, чем половина компаний в индексе S&P 500.

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В условиях кризиса COVID-19, который закрыл кинотеатры по всему миру, рыночная стоимость AMC на протяжении большей части прошлого года колебалась ниже $500 млн.

Цена на акции выросла из-за розничных инвесторов из социальной сети Reddit, которым удалось разогнать стоимость на 2850% с начала года. Эта ситуация напоминает ту, которая сложилась вокруг бумаг сети магазинов видеоигр GameStop в начале года.

Кроме того, в среду AMC «подлила масла в огонь», заявив, что вознаградит своих розничных инвесторов специальными показами и бесплатным попкорном.

Напомним, в начале 2021 года пользователи Reddit устроили координированную атаку на хедж-фонды, которые пытались заработать на падении цены бумаг GameStop и других компаний. Они начали массово скупать акции игрового ритейлера, и в результате созданного ими искусственного дефицита бумаги выросли более чем на 880%. Рыночная стоимость GameStop выросла с $1,4 млрд 11 января до $33,7 млрд на пике 28 января.