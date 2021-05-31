Рада планирует создать реестр профессий и квалификаций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования национальной системы квалификаций”.
Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.
«Целью законопроекта является стимулирование развития национальной системы квалификаций», – говорится в пояснительной записке.
Так, законопроєктом №4147 предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде, законы «Об оплате труда», «Об образовании», «О занятости населения» в части определения сроков полной и частичной профессиональной квалификации, установления приоритетности профессиональных стандартов над квалификационными характеристиками, отдельных вопросов разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.
Кроме этого, законопроектом предлагается создание и ведение реестра видов занятий (профессий) и квалификаций, деятельности отраслевых советов по разработке профессиональных стандартов, связанных с этим отдельных положений законодательства о функции коллегиального органа в сфере квалификаций и других связанных вопросов.
Ожидается, что принятие законопроекта создаст возможность для появления частичных квалификаций и механизмов их присвоения, что будет способствовать повышению занятости населения.
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