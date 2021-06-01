Huawei представила Watch 3 — первые смарт-часы на базе фирменной HarmonyOS

Компания Huawei анонсировала умные наручные часы Watch 3, а также их улучшенную версию Watch 3 Pro. Обе новинки поддерживают технологию eSIM, позволяющую подключаться к сотовым сетям, не устанавливая физическую SIM-карту.

Базовая модель Huawei Watch 3 оборудована 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм) и яркостью до 1000 кд/м2. В боковой части располагаются вращающаяся «коронка», упрощающая навигацию, и дополнительная физическая кнопка управления.

Корпус изготовлен из высококачественной стали. Доступны несколько ремешков, включая кожаный, стальной и силиконовый. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает трёх дней с 4G-связью и 14 дней в режиме Ultra-Long Lasting Mode.



Фото: GSMArena.com

Встроенные датчики позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень содержания кислорода в крови и температуру тела. Кроме того, ведётся анализ качества сна и уровня стресса.

Huawei Watch 3 — это первые смарт-часы на базе фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Поддержка AppGallery позволит устанавливать на гаджет различные приложения.



Фото: GSMArena.com

Модель Huawei Watch 3 Pro отличается от обычной версии премиальным исполнением. Корпус изготовлен из титана, а экран защищён сапфировым стеклом. Кроме того, до пяти суток увеличено время автономной работы (21 день в режиме Ultra-Long Lasting Mode).

Новинки предлагают более 100 режимов тренировок, включая 17 профессиональных режимов. Сроки начала продаж и цена пока не раскрываются.