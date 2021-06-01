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Tesla отзовёт почти 6 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с тормозами

Tesla отзовёт почти 6 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с тормозами

Компания Tesla будет вынуждена отозвать 5974 своих электромобиля из-за проблем с тормозной системой. Программа возврата затронет модели электрокаров Model 3 и Model Y, выпущенные с 2019 по 2021 год.

Об этом пишет CNBC.

О проблемах с тормозной системой стало известно ещё 29 мая. Оказалось, что у вышеупомянутых моделей не закреплены должным образом тормозные суппорты. Из-за этого крепления могут ослабнуть, из-за чего суппорты могут коснуться обода колеса и спровоцировать ДТП. Представители Tesla заявили, что им неизвестно о случаях ДТП из-за обнаруженной недоработки.

Автопроизводитель пообещал проверить и при необходимости заменить нужные элементы. Журналисты не уточнили, касается ли этот отзыв исключительно США и является ли цифра окончательной. На фоне этой новости, за последние два дня акции компании подешевели более чем на 3 %.

Это далеко не первый отзыв авто Tesla. В феврале компания отозвала более 170 тысяч электромобилей из-за отказа сенсорного экрана, а в 2020 году случилось два отзыва продукции из-за проблем с подвеской и крышей. Собственно, в автомобилестроении практика отзывов больших и не очень партий продукции существует давно и применяется регулярно.

По материалам 3dnews.ru
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