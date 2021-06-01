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Xiaomi вложилась в китайский стартап, разрабатывающий системы автопилота для автомобилей

Xiaomi вложилась в китайский стартап, разрабатывающий системы автопилота для автомобилей

Управляемый компанией Xiaomi фонд вошёл в число инвесторов, поддержавших перспективный стартап Zongmu Technology Shanghai Co.

Молодая компания занимается разработкой автономных систем вождения и в последнем туре финансирования собрала 190 миллионов долларов.

Помимо фонда Hubei Xiaomi Changjiang Industrial Investment Fund Management Co. в финансировании приняли участие японская Denso Corp., а также Fosun Capital Group, Qualcomm Ventures и фонд, за которым стоит китайская Chongqing Changan Automobile Co.

По словам основателя и генерального директора Zongmu Руи Тана (Rui Tang), теперь стартап рассматривает возможность выпуска акций на фондовой бирже STAR Board в Шанхае, местном эквиваленте NASDAQ.

Основанная в 2013 году шанхайская компания специализируется на системах автономного вождения и передовых системах помощи водителям. Zongmu имеет исследовательские и инженерные лаборатории в Пекине, Шанхае, Сямыне, а также германском Штутгарте. Производственный центр находится в Сямыне.

Zongmu уже имеет контракт с китайским автопроизводителем FAW Group Co. на поставку систем автоматизированной парковки, устанавливаемых на один из внедорожников с прошлого года. В планах — презентация AVP-системы парковки четвёртого уровня, позволяющей пользователям отправлять команды через приложение, после чего машины будут самостоятельно парковаться на свободных местах.

Как утверждает Руи Тан, технологии, использующие алгоритмы машинного зрения и высокоточные сенсоры могут применяться для выполнения других сценариев, включая облачные сервисы и автономное вождение на трассах. Все эти рынки обеспечивают потенциал для роста бизнеса компании.

В числе партнёров Zongmu упоминает крупнейших в Китае автопроизводителей вроде Geely Automobile Holdings Ltd. и BAIC Group. Стартап является одним из первых автомобильных проектов, в который решила инвестировать Xiaomi, не так давно анонсировавшая план выпуска электромобилей, оцениваемый в $10 миллиардов. До этого производитель смартфонов вложил средства в компанию Black Sesame Technologies Inc. — разработчика ИИ-чипов для автомобилей.

По материалам 3dnews.ru
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