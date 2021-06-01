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HarmonyOS 2: ключевые нововведения и список поддерживаемых устройств

HarmonyOS 2: ключевые нововведения и список поддерживаемых устройств

В рамках презентации новых продуктов компания Huawei представила вторую версию фирменной операционной системы HarmonyOS, которая уже доступна для смартфонов, планшетов, умных часов и другой техники. Она позволяет объединять независимые гаджеты в одно целостное «Суперустройство», в котором пользователь получает максимальную выгоду от всех отдельных устройств.

Новая панель управления в HarmonyOS 2 поддерживает простые и интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, которая позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев.


Фото: 4pda. to

Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок телевизора на иконку телефона, после чего фильм появится на большом экране. Затем можно таким же образом подключить беспроводные наушники, чтобы перевести звук с телевизора на них.


Фото: 4pda. to

Новый центр управления также позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них.

В HarmonyOS был переработан начальный экран. Так, проводя вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты, в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения.


Фото: 4pda. to

Платформа Huawei HiLink получила новое название HarmonyOS Connect. Она призвана оснастить интеллектуальными функциями больше продуктов сторонних производителей. Устройства экосистемы умного дома теперь можно подключать к мобильному телефону одним касанием с помощью специальной метки.

По заверениям Huawei, HarmonyOS 2 работает значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на новой операционной системе поддерживает изначальную скорость чтения/записи даже через 36 месяцев работы, в том числе если в памяти устройства осталось мало свободного места.

В HarmonyOS 2 открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились.

Вдобавок ко всему, на устройствах с HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше: так, после обновления до HarmonyOS 2 время непрерывной игры в Peace Elite на HUAWEI Mate 40 Pro составляет 5,1 часа.

Обновление до HarmonyOS 2 получат почти 100 устройств Huawei. Среди них смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 и планшеты MatePad Pro.

По материалам 4PDA
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