HarmonyOS 2: ключевые нововведения и список поддерживаемых устройств

В рамках презентации новых продуктов компания Huawei представила вторую версию фирменной операционной системы HarmonyOS, которая уже доступна для смартфонов, планшетов, умных часов и другой техники. Она позволяет объединять независимые гаджеты в одно целостное «Суперустройство», в котором пользователь получает максимальную выгоду от всех отдельных устройств.
Новая панель управления в HarmonyOS 2 поддерживает простые и интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, которая позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев.
Фото: 4pda. to
Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок телевизора на иконку телефона, после чего фильм появится на большом экране. Затем можно таким же образом подключить беспроводные наушники, чтобы перевести звук с телевизора на них.
Фото: 4pda. to
Новый центр управления также позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них.
В HarmonyOS был переработан начальный экран. Так, проводя вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты, в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения.
Фото: 4pda. to
Платформа Huawei HiLink получила новое название HarmonyOS Connect. Она призвана оснастить интеллектуальными функциями больше продуктов сторонних производителей. Устройства экосистемы умного дома теперь можно подключать к мобильному телефону одним касанием с помощью специальной метки.
По заверениям Huawei, HarmonyOS 2 работает значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на новой операционной системе поддерживает изначальную скорость чтения/записи даже через 36 месяцев работы, в том числе если в памяти устройства осталось мало свободного места.
В HarmonyOS 2 открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились.
Вдобавок ко всему, на устройствах с HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше: так, после обновления до HarmonyOS 2 время непрерывной игры в Peace Elite на HUAWEI Mate 40 Pro составляет 5,1 часа.
Обновление до HarmonyOS 2 получат почти 100 устройств Huawei. Среди них смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 и планшеты MatePad Pro.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроекВчера, 10:04 - 10122 12
Рада ввела налог для интернет-гигантовВчера, 13:01 - 1416 11
«Оператор ГТС Украины» рассказал, сколько стоит содержание транзитной трубыВчера, 16:15 - 508 3
Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населения01.06.2021, 10:15 - 2183 3
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 1343 2
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроекВчера, 10:04 - 10122 12
Межбанк: доллар и евро обваливаются — что будет дальшеВчера, 10:50 - 9245 2
Евросоюз меняет правила ввоза наличных денегВчера, 14:02 - 3767
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснетсяВчера, 12:10 - 1705
Могут ли отобрать жилье за чужие долгиВчера, 08:00 - 1529
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 369
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 540
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 755
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1895 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1878 7