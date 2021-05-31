Динамика цен на квартиры в Киеве, Львове и Одессе (инфографика)

За последний год цены на недвижимость выросли в двух из трех крупнейших украинских городов.
Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.
Киев. Квадрат жилья в столице с начала года подорожал на 2 000 грн и в мае достиг отметки в 30 000 грн. Напомним, в апреле квадратный метр жилья в Киеве стоил в среднем 29 500 грн.
При этом стоит отметить, что снижение средней цены на жилье в Киеве было зафиксировано лишь в феврале, когда стоимость снизилась с 28 000 грн до 27 700 грн. Далее аналитики наблюдали лишь постепенный рост.
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Одесса. В мае жилье у моря подорожало на 200 гривен – средняя стоимость недвижимости в Одессе достигла 21 200 грн за квадратный метр. По сравнению с началом года в Одессе ежемесячно наблюдается динамика роста цены квадрата на 100 гривен.
В начале года в среднем стоимость жилья составляла 20 700 грн/кв. м.
Львов. Уже второй месяц подряд во Львове средние цены на жилье идут на спад – в последний месяц весны этот показатель остановился на отметке 19 100 грн/кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, они снизились на 100 грн.
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Стоит отметить, что с января 2021 стоимость постепенно росла вплоть до марта: от 18 700 грн/кв. м до 19 300 грн/кв. м. Однако весной цены начали незначительно снижаться.
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