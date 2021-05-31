Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, не поддержала проект постановления № 2195-П и шесть альтернативных к нему об отмене решения о принятии проекта Закона о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Авторы постановления утверждают, в частности, что на сегодня интернет-покрытие в украинских селах составляет 65%, при этом это покрытие весьма неравномерно. Если в Закарпатской области по состоянию на август 2020 г. покрытие составляет 90%, то в сельских регионах Центральной и Восточной Украины этот показатель падает до 50%, что означает, что половина всех сел отрезана от интернета.
Правительственная программа предусматривает ликвидацию “цифрового разрыва” только к 2024 году, утверждают авторы. Поэтому, по их мнению, это означает, что продажа земельных участков может и будет происходить без привлечения местных фермеров и владельцев участков, которые из-за отсутствия интернета могут и не узнать о проведении торгов, и тем более не смогут в них участвовать. Более того, землю смогут продать и “без их ведома”.
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования относительно принятия или отклонения данного проекта Постановления.
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