Daymak выпустит электромобиль с опцией майнинга во время парковки

Компания Daymak рассказала, что её электромобиль Spiritus первым получит специальную инфраструктуру Nebula, которая в том числе позволит владельцам авто добывать криптовалюту. Компания делает акцент на том, что платформа будет экологически чистой.
Особых подробностей пока нет, но сообщается, что Spiritus будет оснащён системой Nebula Miner с неким ведущим в отрасли графическим процессором. Ни о модели, ни о производительности компания не говорит, но отмечает, что майнинг будет запускаться автоматически, когда машина будет стоять на зарядке.
Также платформа Nebula подразумевает наличие криптокошелька для хранения и использования криптовалюты. А ещё компания обещает интеграцию с криптовалютными биржами.
Кроме того, Spiritus можно предзаказать, оплатив нужную сумму в криптовалюте, включая Doge, Ethereum, Cardano и Bitcoin.
Машина будет запущена на рынок в 2023 году. Напомним, речь идёт о трёхколёсном транспортном средстве стоимостью от 20 000 долларов, хотя будет топовая версия с разгоном до 96 км/ч за 1,8 с ценой 150 000 долларов.
Фото: GlobalNewsWire
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