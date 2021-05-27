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Беларусь получила от РФ полмиллиарда долларов второго транша госкредита

Беларусь получила от РФ полмиллиарда долларов второго транша госкредита

Минфин Беларуси получил 500 млн долларов в эквиваленте второго транша госкредита РФ на 1 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Минфина Беларуси.

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Отмечается, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет белорусского Минфина поступили средства второго транша в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долл.

Первый транш, в сумме 500 млн долл, поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.

По материалам Економічна Правда
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