Принудительного перевода выплат пенсий на карты с 1 сентября не будет

Кабинет Министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе АО «Укрпочта».

Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года. То есть до 2023 года доставку пенсий по-прежнему наличными и домой будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты.

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Почему отложили переход? Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений. Сейчас банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины, что значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

Соответствующие изменения в постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины» Кабинет Министров Украины принял 26 мая. С обновленным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте Кабинета Министров по ссылке.

«Сегодняшние изменения к постановлению, наконец-то, поставили точку в двухмесячной борьбе огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карту. Переход процесса получения пенсии из наличной в безналичную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства. Уверен, за это время будет произведена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карты, выглядит как часть проблемы, а не решение», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Подать заявление в ПФУ об изменении способа получения пенсии можно лично, либо отправив пакет документов по почте.