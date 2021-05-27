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Южная Корея объявила о создании своей цифровой валюты

Южная Корея объявила о создании своей цифровой валюты

Центральный банк Южной Кореи объявил о разработке пилотной цифровой валюты на фоне снижения операций с наличными.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас регулятор занимается поиском партнеров через открытые торги, чтобы цифровую валюту можно было запустить в тестовом режиме.

Центральный банк Южной Кореи задумался о своей цифровой валюте в связи с тем, как стремительно распространяются биткоины и другие криптовалюты, меняющие традиционный финансовый сектор.

Корейские банкиры уверены, что собственная цифровая криптовалюта позволит модернизировать финансовую систему Южной Кореи, ускорит внутренние и международные платежи, а также предотвратит угрозу со стороны других криптовалют.

Как заявил представитель Центрального банка Южной Кореи, сейчас существенно снижается доля операций с наличными, а шаги по созданию цифровой валюты являются «подготовкой к изменениям в меняющейся системе расчетов по платежам».

По данным Reuters, платформа, на которой создадут пилотную цифровую валюту, будет состоять из коммерческих банков и розничных точек, а во время испытаний людям предложат осуществлять оплату с помощью мобильных телефонов, переводить средства на личные счета и открывать депозиты.

В регуляторе подчеркнули, что пилотная программа по созданию цифровой валюты продлится с августа по декабрь 2021 года и в следующем году она может быть расширена до второй фазы.

По материалам Фокус
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