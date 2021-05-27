В Гонконге среди вакцинированных против коронавируса разыграют квартиру за $1,4 млн

Среди жителей Гонконга разыграют квартиру за 1,4 миллиона долларов в качестве главного приза лотереи в поддержку госпрограммы по вакцинации против коронавируса. Так хотят поощрить население делать прививки.
Об этом сказано в совместном заявлении благотворительного фонда Sino Group Ng Teng Fong Charitable Foundation и инвестиционной компании Chinese Estates Holdings.
Победитель розыгрыша получит квартиру площадью 42 м².
Что нужно для участия. Для участия нужно быть совершеннолетним жителем Гонконга, завершить вакцинацию против коронавируса и подать заявку до 1 сентября. На квартиру также могут претендовать люди, которые вакцинировались ранее.
Как пишет Insider, что хоть эта квартира и небольшая, однако она значительно больше крошечных гонконгских «жилища-гробы» — квартиры, площадь которых может не превышать 2 квадратных метров. Из-за высокой стоимости на недвижимость примерно 200 тысяч жителей города живут в таком жилье.
Несмотря на пандемию коронавируса и массовые протесты против ограничения свобод со стороны Пекина, стоимость жилья в Гонконге остается одной из самых высоких в мире.
Сейчас 18% жителей города получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 13,8% — завершили вакцинацию. Местные власти такая ситуация не устраивает, поэтому они обратились к бизнесу за помощью.
Что в других странах. Это уже не первая необычная инициатива, к которой в разных уголках мира прибегали представители власти ради прививки населения. Так, власти американского штата Нью-Джерси начали кампанию, в рамках которой каждый житель штата старше 21 года сможет получить бесплатное пиво, если вакцинируется против коронавируса в течение мая.
Кроме того, в Нью-Йорке за вакцинацию в пунктах прививок на железнодорожных вокзалах и станциях метро решили давать людям бесплатные пропуска на проезд. А в Сербии пообещали выплатить по 30 долларов всем, кто вакцинировался до конца мая.
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