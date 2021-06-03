Какие европейские страны начали выдавать сертификаты вакцинации

С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдачу цифровых сертификатов вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В частности, сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
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Европейские политики сообщают, что документ позволит свободно перемещаться по территории союзных стран. Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
Впоследствии планируется расширить список стран Европейского содружества, которые будут выдавать ковидные сертификаты.
Напомним, что, по словам бывшего главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, наше государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ, и от Евросоюза. Украинские власти будут готовы внедрить такие документы уже с 1 июля 2021 года.
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