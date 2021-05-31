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Электрический кроссовер BMW iX представлен официально (фото, видео)

Электрический кроссовер BMW iX представлен официально (фото, видео)

Компания BMW представила электрический кроссовер iX в конце прошлого года, но раскрыла его лишь частично, как предсерийную версию. Теперь же автопроизводитель открыл информацию об окончательных технических характеристиках iX и показал его в том виде, в котором электрокар получат покупатели.

Самым важным из раскрытой информации являются показатели производительности IX. Новинка выйдет на рынок в двух версиях: xDrive40 и xDrive50. Обе оснащены электрической системой полного привода, с комбинированной мощностью 523 л. с. у BMW iX xDrive50 и 326 л. с. у BMW iX xDrive40. Эффективность технологии привода в сочетании с новейшими технологиями аккумуляторных элементов позволяет получить диапазон пробега на одном заряде до 630 километров в BMW iX xDrive50 и до 425 километров в BMW iX xDrive40 (WLTP).

Позже к модельному ряду должен присоединиться BMW iX M60 с максимальной мощностью более 600 л. с., что обещает чрезвычайно спортивный полностью электрический опыт вождения. Впрочем, эти цифры для iX M60 еще могут быть откорректированы.


Фото: BMW

Зарядка iX от быстрого зарядного устройства постоянного тока от 10% до 80% займет 40 минут. А за 10 минут зарядки можно получить дополнительные 145 километров пробега.

BMW также раскрывает подробности о технологии подвески и шасси. Электрический кроссовер использует амортизаторы с дополнительным гидравлическим демпфированием, которые изменяют жесткость на ходу, в зависимости от ландшафта. Производитель отмечает, что эта технология в конечном итоге приводит к меньшим кренам кузова на неровностях и более высокому уровню комфорта.


Фото: BMW

Максимальная же скорость батарейного кроссовера составляет 200 км/ч.

iX получил новую электрическую систему полного привода, которая способна распределять крутящий момент, передавая его только на заднюю ось или на обе. Система контроля тяги, разработанная для новых электромобилей BMW, интегрирована в систему управления двигателем, помогая устранить любую задержку движения сигнала от руля к мотору и к колесам.

Американский офис BMW обнародовал и стартовую цену на iX xDrive50 – единственную версию модели, доступную в США. Электрический внедорожник будет стоить от 84 195 долларов. К американским заказчикам BMW iX начнут прибывать в первом квартале 2022 года.

По материалам Телеканал 24
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