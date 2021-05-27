Под Киевом подорожали квартиры: сколько стоит "квадрат"

На рынке недвижимости в пригороде Киева продолжается рост цен. Устойчивый спрос на жилье вблизи столицы начался с эпидемии коронавируса — люди хотят жить за городом. И с каждым месяцем квадратный метр жилья обходится все дороже.
Динамика цен. В середине мая средняя цена «квадрата» в пригороде составила 17 700 гривен, прибавив за месяц 1,7% (300 гривен), при этом рост в долларах составил 1,6% (10 долларов). С начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья выросла на 4,7% в гривне (800 гривен) и на 6,7% в долларах (40 долларов).
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Цена за квадратный метр в новостройках зависит от удаленности комплекса от Киева:
А еще в начале года «квадрат» в квартире под Киевом можно было купить за 17,9 тысячи гривен в радиусе до 5 километров; 17,8 тысячи гривен — на расстоянии от 5 до 10 километров; 15,6 тысячи гривен — 10 — 20 километров от столицы.
От чего зависят цены. Первым фактором, который влияет на цену квадратного метра в ЖК под Киевом, является подорожание себестоимости строительства. Так, с начала года выросла стоимость керамоблока, арматуры и утеплителя. В связи с этим застройщики вынуждены повышать цены. Квартиры в удачно расположенных ЖК обойдутся дороже.
Также имеют значение:
Эксперты уверены, что летом 2021 года цены на квартиры в Киеве поднимутся еще на 3 — 5% в зависимости от объекта, его удаленности от столицы и других факторов.
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