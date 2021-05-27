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В Киеве проводят обыски в офисе КП «ГИВЦ»

В Киеве проводят обыски в офисе КП «ГИВЦ»

Киевские правоохранители начали проведение обысков в офисе столичного коммунального предприятия “Главный информационно-вычислительный центр” в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособнических действий в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на странице в Facebook.

Согласно материалам следствия, частная компания в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП «ГИВЦ». При этом указанное предприятие, используя денежные средства КП «ГИВЦ» в сумме более 10 млн гривен, якобы заказывало указанные услуги у предприятия с признаками фиктивности.

Уточняется, что 2 июня 2021 года по адресу КП «ГИВЦ» проводятся обыски с целью выявления первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Напомним, Коммунальное предприятие «Главный Информационно-вычислительный центр» основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчинено Департаменту информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

По материалам Finance.UA
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