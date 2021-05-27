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ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac от COVID-19

ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире, она стала седьмым препаратом против COVID-19.

Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

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«ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, дав странам, финансовым организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в заявлении.

ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

«Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию в 100% исследуемого населения», — отмечается в сообщении.

Также в ВОЗ сообщают, что данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.

«Нет оснований полагать, что у вакцины разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей», — говорят в ВОЗ.

По материалам УНН
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