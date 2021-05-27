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Госбюджет сведен с дефицитом в 32,5 миллиарда с начала года

Госбюджет сведен с дефицитом в 32,5 миллиарда с начала года

С начала года, в течение января-мая, роспись госбюджета перевыполнена на 4,5%, или на 18,3 млрд грн, с поступлениями объемом 421 млрд грн – в мае из них поступило 107,2 млрд грн.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Госказначейства.

В мае перевыполнили план госбюджета на 2,7%, или на 2,8 млрд грн, поступления составили 107,2 млрд грн.

Госналоговая перевыполнила роспись 5 месяцев на 6,3% и собрала 240,2 млрд грн. Гостаможслужба собрала 143,3 млрд грн – на 3,8% больше плана.

В мае украинцы уплатили 75 млрд грн налогов, что на 4,8% превышает план. Всего уплачено налога на прибыль (29,8 млрд грн), налога на добавленную стоимость (10,7 млрд грн) и налога на доходы физлиц и военного сбора (10,2 млрд грн).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 29,5 млрд грн, или 100,3% от росписи апреля (+0,1 млрд грн). Из них 27,3 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2 млрд грн – ввозной пошлины.

Также украинцы уплатили 132,8 млрд грн единого соцвзноса в течение января-мая 2021 года, что на 4,7 млрд грн превысило план. В мае было уплачено 26,3 млрд грн.

По расходам, напротив, план не выполняется – они составляют 454,7 млрд грн или 92,6% росписи за 5 месяцев. В Минфине отметили, что финансирование соцрасходов, расходов на оборону и обслуживание долга и субвенции/дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.

Бюджет сведен с дефицитом в размере 32,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – в сумме 31,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 млрд гривен.

Государственные займы в общий фонд за январь-май составили 192,5 млрд грн, или 73,4% от запланированных на этот период. От гособлигаций на финансирование бюджета привлечено 156 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 40 млрд грн ($1 млрд и €349,2 млн).

Из внешних источников привлечено 36,5 млрд грн, в том числе 34,7 млрд грн от 8-летних ОЗДП под 6,875% годовых, 1,7 млрд грн займов от Международного банка реконструкции и развития в рамках 4 проектов.

Кроме того, платежи по погашению государственного долга за этот период составили 170,5 млрд грн (98,0% от плана), платежи по обслуживанию – 64,4 млрд грн (99,4% плана). 31 мая Украина также произвела первую выплату по государственным деривативам в сумме $40,8 млн.

По материалам Економічна Правда
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