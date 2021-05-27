Китай хочет построить подводный высокоскоростной поезд, который будет соединять его с США

В настоящее время Китай располагает одной из самых обширных и впечатляющих высокоскоростных железнодорожных сетей на Земле. Однако китайские инженеры не собираются на этом останавливаться.

Об этом пишет IFLS.

Согласно многочисленным заявлениям, Китай планирует построить высокоскоростной поезд протяженностью 13 000 км, который будет простираться из материкового Китая через Сибирь, под морем через Берингов пролив на Аляску, и через скалистые вершины канадского Юкона и Британской Колумбии аж до США.

После постройки китайские строители могли бы расширить свой международный сверхскоростной поезд во все уголки США. А сама стоимость такого диковинного предложения составит 200 миллиардов долларов.

Этот ошеломляющий план появился в 2014 году, когда несколько новостных агентств опубликовали отчет Beijing Times, в котором излагались планы Китая по созданию 13 000-километрового суперпоезда.

Он будет называться линией «Китай-Россия-Канада-Америка» и протянется через все четыре страны, соединяя их вместе для торгового, туристического и экономического сотрудничества.

Однако важно отметить, что протянувшись через Берингов пролив, он потребует дополнительного строительства подводного туннеля в четыре раза большего, чем туннель под Ла-Маншем, и в придачу гораздо более высокотехнологичного.

На тот период инженеры из Китая утверждали, что уже ведут переговоры с Россией о начале линии, что, по их мнению, вполне возможно, учитывая уровень развития современных технологий. И, несмотря на то, как надуманно звучит это предложение, оно может быть вполне осуществимым.

В 2018 году Китай одобрил первый в мире подводный скоростной поезд, который будет проходить по всей стране от Нинбо, портового города недалеко от Шанхая, до Чжоушаня, архипелага островов у восточного побережья.

Новый маршрут, охватывающий 77-километровый участок недавно построенной железной дороги, будет включать 16,2-километровый подводный участок.

Это будет поезд на магнитной подушке, удерживаемый над полотном дороги, движимой и управляемой силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов и трамваев, в процессе движения не касается поверхности рельса, поскольку он движется на больших скоростях. Его строительство уже идет полным ходом.

Хотя этот туннель значительно меньше туннеля под Ла-Маншем, добавление сверхскоростного поезда, проходящего через него, создает новые проблемы в строительстве.

Пока мало что известно о прогрессе линии «Китай-Россия-Канада-Америка», однако некоторые предполагают, что линия Нинбо-Чжоушань может быть своего рода пробным запуском.